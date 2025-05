1997 släppte Rare GoldenEye 007 till Nintendo 64. Spelet baserades på James Bond-filmen från 1995 och blev både hyllat av kritiker och spelare. Spelet har under åren blivit en klassiker och anses av många vara ett av världens bästa spel. Nu har The Strong Museums valt in spelet i ”Video Games Hall of Fame”. Utställningen etablerades 2015 och består av 49 klassiker så som Tomb Raider, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Defender och Quake.

Det unika med GoldenEye 007 är att det är ett så kallat licensspel baserat på en film och dessa brukar oftast inte bli speciellt bra. Mycket beror på tidspressen mot när filmen släpps, men också på begränsat svängrum runt licensen. Att GoldenEye fick tillåtelsen att bli försenat och sedan släpptes två år efter filmen har antagligen talat till spelets stora fördel. Resten är historia.

Vilka minnen har du från GoldenEye?