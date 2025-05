Enligt en källa som jobbar nära Rockstar så kommer deras västernäventyr Red Dead Redemption 2 släppas till Switch 2. Ryktet säger att spelet kommer släppas i samband med en uppdatering som ska boosta spelet till Playstation 5 och Xbox Series.

Allt detta är förstås bara ett rykte tills saker är officiellt bekräftade. Men Strauss Zelnick som är VD för Take Two har tidigare sagt att de kommer ge Switch 2 mer stöd än de gjort med Nintendos tidigare plattformar. Take Two har också redan bekräftat spel som CIV VII, Borderlands 4, WWE och NBA 2K till Switch 2.

Red Dead Redemption 2 släpptes till PS4 och Xbox One i oktober 2018 följt av en PC-version 2019. Det har inte fått någon remake eller reboot så att släppa det uppdaterat till Xbox Series och PS5 följt av Switch 2 låter som ett troligt rykte. Men den som lever får se!