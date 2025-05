Det var fem år sedan Sucker Punsch släppte Ghost of Tsushima. Spelet fick lysande kritik och prisades även för sitt porträtt av ett historiskt Japan även om spelet tog ut sina svängar.

Sucker Punch håller för nuvarande på med uppföljaren Ghost of Yotei och regissören Nate Fox lovar att de kommer vara lika noggrann med representationen av Japan i uppföljaren. Han trycker på hur viktigt det är med forskning och lyssna på rådgivare som kan kulturen.

Ghost of Tsushima var i mångt och mycket en hyllning till Akria Kurosawas samurajfilmer. I och med at Ghost of Yotie har en kvinnlig huvudperson så lutar det kanske åt att spelet kommer ta inspiration från andra klassiska japanska filmer med kvinnliga hjältar så som Lady Snowblood.

Ghost of Yotei släpps i oktober senare i år exklusivt till Playstation 5.