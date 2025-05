Netflix ska göra film av Gears of War och tidigare i år fick vi veta att det blir Jon Spaihts (Dune) som skriver manus, samtidigt som spelutvecklaren The Coalition även är med på ett hörn. Nu vet vi även vem som högst troligen blir regissör för filmen, och det är David Leitch.

Enligt The Hollywood Reporter håller de nu på att förhandla om att Leitch och hans fru Kelly McCormick ska producera filmen via sitt företag 87North. Leitch har bland annat jobbat på den första John Wick-filmen, fast utan att få cred för det, Bullet Train, The Fall Guy, Deadpool 2 och Atomic Blonde.

Vilka som kommer att spela Marcus Fenix och resten av gänget vet vi inte, men Dave Bautista har varit omåttligt taggad i flera år.