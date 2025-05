Andra säsongen av The Last of Us på Max (snart HBO Max igen...) har blott ett avsnitt kvar, men vi vet redan att det blir en tredje. Tankar på en fjärde har funnits – och det är "sannolikt" att det blir så. Seriens showrunner Craig Mazin sa redan 2023 (Deadline) att det kunde bli fler säsonger.

Fyra verkar vara en bra siffra. Vissa säsonger, beroende på historien vi berättar, behöver färre avsnitt och vissa behöver fler.

Första säsongen hade nio avsnitt, och nu är det sju som gäller. I en intervju med Collider säger Mazin att det är en "rimlig chans" för tredje säsongen att bli längre än säsong två. Men. Han säger att det inte finns någon möjlighet att komma i mål med berättelsen på tre säsonger.

Inte en chans att avsluta den här berättelsen i tredje säsongen. Förhoppningsvis gör vi oss förtjänta nog att få komma tillbaka och avsluta den i en fjärde. Det är det mest sannolika utfallet.

Man har dock understrukit: HBO-serien kommer inte gå längre än spelens story. Neil Druckmann har antytt att det kanske inte blir ett tredje spel. "Det här kanske är allt", har han tidigare sagt.