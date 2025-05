Mike Pondsmith, mannen som gjorde brädrollspelet Cyberpunk (icke oväntat förlagan till Cyberpunk 2077), sitter på information om CD Projekts uppföljare. Otippat nog har han släppt ifrån sig lite av hemligheterna, som att spelet innehåller både staden Night City från första spelet och en andra stad. Denna beskriver han som ett "Chicago gone wrong".

Det är inget tillkännagivande att den andra staden bygger på just Chicago, men omöjligt är det förstås inte. Pondsmith säger till Tvgry att han inte är lika involverad i arbetet med uppföljaren som i första spelet, men att han har besökt studiorna och läst manus, rapporterar Eurogamer. Officiellt har CDPR inte sagt just någonting om innehållet i Project Orion, som är arbetsnamnet på den namnlösa uppföljaren.

Project Orion tillkännagavs i oktober 2022. Det görs i spelmotorn Unreal Engine 5 och kodas av CD Projekt Red-studior i Boston och Vancouver. Det är okänt när spelet är tänkt att släppas.

CDPR har flera andra stora projekt under utveckling, som en remake av debutspelet The Witcher och The Witcher 4 (släpps tidigast 2027), plus tre andra projekt. Puh!