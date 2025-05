Under 2022 drog Sony igång ett lojalitetsprogram vid Playstation Stars, under vilket man kunde tjäna poäng genom att göra olika saker, som att logga in varje månad, spela sina spel eller delta i diverse kampanjer. Poängen kunde sedan lösas in mot olika belöningar. Men nu är det slut på det, för Playstation meddelar att programmet ska skrotas.

Från och med i går accepteras inga nya medlemmar och existerande deltagare kan fortsätta att samla poäng fram till den 23 juli, men efter det kommer inga nya kampanjer eller extra belöningar gå att få. Man kan fortfarande lösa in sina poäng innan de löper ut, varpå programmet slår igen fullständigt den 2 november 2026. Alla saker man bytt till sig kommer dock att finnas kvar.

Enligt Playstation har de lärt sig mycket från programmet och planerar att bygga vidare på denna kunskap, så kanske får vi ett omstöpt lojalitetsprogram någon gång i framtiden.