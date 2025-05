Vi förväntar i dagsläget att släppa 76 spel under under räkenskapsåret 2025/26, med en mix av nya IP:n, uppföljare och remasters. Vi har en solid releaselista med spännande titlar under räkenskapsåret 2025/26, inklusive Metal Eden, Gothic 1 Remake, REANIMAL, Fellowship, Wreckreation, nästa SpongeBob SquarePants-spel, NORSE: Oath of Blood, Deep Rock Galactic: Rogue Core samt ytterligare några ännu ej offentliggjorda titlar.