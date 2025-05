Deliver At All Costs utvecklas av göteborgsutvecklaren Studio Far Out Games och har tidigare gett oss en demo av detta fordonscentrerade spel, där man far runt i en stad på diverse uppdrag, utan hänsyn till omgivningen. Men demon blir inte det enda sättet att testa spelet utan att pröjsa en spänn, för det är ett av veckans gratisspel hos Epic. Japp, hela spelet är gratis direkt vid release, och ni kan hämta det här.

Vidar kan man även klicka hem Sifu utan att pröjsa nåt, även om det inte är första gången Epic skänker bort det. Men har man missat det så är det ett riktigt roligt och utmanande spel där man med kung fu försöker spöa fiender, men främst åker på stryk själv och då blir äldre för varje gång man dör. Hämta det här.

Det sista gratisspelet är Gigapocalypse, som hämtar inspiration från Japans klassiska monsterfilmer såväl som spelet Rampage. Med det i åtanke har ni säkert listat ut att det kretsar kring att jäklas med mänskligheten och meja ner allt i sin väg. Hämta det här.