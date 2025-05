I mitten av förra året avtäcktes ett spel vid namn Alkahest, vars främsta inspirationskälla var väldigt omtyckta Dark Messiah of Might and Magic. Trailern såg ut att vara en demonstration av vad man vill uppnå med spelet snarare än faktiskt gameplay (och hävdades aldrig vara gameplay), och nu har vi fått en ny teaser-trailer som verkar vara mer av samma, fast kanske snäppet närmre vad vi faktiskt kommer att få.

Ett faktiskt gameplay-avtäckande utlovas senare i år och spelet har även fått en utgivare: Hypetrain Digital. Läge att hålla tummarna alltså, men hålla förväntningarna i schack fram tills att de visat hur spelet faktiskt ser ut, alltså.

Precis som i Dark Messiah är striderna tänkta att kretsa kring fysik och att dra nytta av omgivningen. Det blir ingen magi, men väl ett alkemisystem som låter oss skapa diverse medel, drycker och annat att kasta, dricka med mera.