På gitarr-siten TaylorGuitars.com kan man nu beställa en kopia av den gitarr som Joel och Ellie spelar på i tv-serien The Last of Us. Gitarren är en officiell kopia som är designad av Taylor tillsammans med utvecklarna av serien på HBO.

Den säljs under built-to-order, kostar 2799 dollar och leveranstiden är 6-10 veckor. Det är dock oklart om de tar beställningar från EU. Men man får nog räkna med att lägga ut ännu mer pengar om den ska skeppas över hit. Oavsett ser det ut att vara en väldig fin pjäs.

Har vi några gitarr-spelare här på FZ som kanske skulle kunna tänka sig köpa gitarren och göra en recension?

Tack för nyhetstipset @Margy