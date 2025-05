Söndagens avslutande avsnitt för andra säsongen av tv-serien The Last of Us hade bara omkring hälften så många tittare som målgången för säsong ett. The Wrap uppger att 3,7 miljoner såg detta säsongsslut, att jämföra med 8,2 miljoner förra gången.

HBO, som gör serien, räknar med att tittarantalet kommer växa för det senaste avslutningsavsnittet. Det var lov i USA i helgen, vilket kan ha drabbat tittarsiffrorna, tror man.

En tredje säsong av serien är spikad, och producenten Craig Mazin spår även en fjärde eftersom det "inte finns en chans" att berätta hela historien på tre.

Andra säsongen bygger på The Last of Us Part 2 som släpptes 2020. Det är högst osäkert om det blir några fler spel i serien. Naughty Dog snickrar för närvarande på det helt nya varumärket Intergalactic: The Heretic Prophet (nytt rekord i många stavelser?). Man har även ett till, i nuläget helt okänt spel inplanerat.

Tv-serien sänds på tv-kanalen. Max, som tidigare hette HBO Max och som snart kommer heta det igen. Då vet man!