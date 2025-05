Gratis kanske är godast, men svinbilligt är också gott – eller goth i det här fallet. Steam har kickat igång en rea som pågår till 2 juni, där spel med zombier och vampyrer får nedsatta priser.

Då zombier och odöda ting är något vi hittar i många spel och bland många genrer genom hela spelhistorien säger det sig självt: här finns en del. Left 4 Dead 2 kostar 10 kronor. HBO-aktuella The Last of Us Part I har en 50-procentig rea, Back 4 Blood kostar 65 kronor och vanligtvis billiga Vampire Survivors är ännu billigare (drygt 40 kronor). Vi tar en tipslista med länkar:

FZ:s Johan Olander har trillat dit på Infection Free Zone ("Skaffade det igår, spelade fyra timmar"). Jo tack, här finns en del smittsamma spel med bett som onekligen suger in dig.