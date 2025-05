PS4-spelet The Order 1886 skulle ha fått två uppföljare: The Order 1891 och The Order 1899. Som du märkt blev det inte så. Steampunk-rökaren i ett alternativt London fick ganska svalt mottagandet från både kritikerna och spelarna – men ambitioner fanns.

Ready at Dawns och spelets creative director Ru Weerasuriya berättar i en Youtube-intervju med Julien Chieze att The Order 1891 var tidigt i utvecklingsstadiet när det skrotades.

Det fanns en tio sidor lång pitch med "större strider" och "multiplayer". Det senare var påtänkt till första spelet, men sköts fram till uppföljaren. Tidigare i år talade en annan av Ready at Dawns medgrundare, Andrea Pessino, om uppföljaren som aldrig blev av. Han "tror inte" att det handlar om försäljningen, utan kritikernas bemötande. Snittet på 63 var för lågt:

Sony är en väldigt stolt grupp – med rätta – och om det kritiska mottagandet hade legat ens på 70-nivån skulle vi ha fått uppföljaren, det är jag övertygad om. Bara några poäng till så hade det varit OK.

Ready at Dawn gav sig på VR-spel, köptes upp av Meta, men lades ner i fjol. The Order 1886 fick en tvåa när FZ recenserade spelet för tio år sedan.