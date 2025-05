Death Stranding ska få både uppföljaren Death Stranding 2: On the Beach – som har gått guld inför släppet den 26 juni – såväl som en film, som ska regisseras av Michael Sarnoski, som bland annat är känd för Pig och A Quiet Place: Day One.

Men mer Death Stranding ska det bli. I en intervju med Vogue Japan säger Hideo Kojima att han jobbar med produktionsbolaget A24 med live action-filmen och att han med den vill skapa ett Death Stranding som kan vinna priser vid filmfestivalerna i Cannes och Venedig, och att de dessutom jobbar på en animé.

Mer info än att det är en "animéadaption" får vi inte, men det vore onekligen ett bra medium att bredda världen och utforska andra karaktärer med. Vidare säger han att speluppföljaren är ett sätt att stärka varumärket, varpå de går in i den andra fasen, som är att lägga till fler typer av media, som film, animé, tv-draman och mer.