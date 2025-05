Nej, EA är inte på väg att stänga ner Codemasters.

Häromdagen serverade det spanska X-kontot eXtas1stv uppgiften att omkring 400 personer skulle få gå från EA-ägda studior, och att Codemasters som en följd av detta skulle stängas. Men en talesperson för EA dementerar för Nintendo Life dessa uppgifter med följande ord:

Spekulationerna kring Codemasters är helt ogrundade och felaktiga.

Codemasters bildades i England redan 1986 och är därmed en sann veteran i branschen. Studion är på senare främst känd för en stor mängd racingspel: Dirt Rally, Colin McRae, Dirt, F1. Man tog över den officiella rallylicensen WRC för fem år sedan, och köptes kort därefter av EA. Det blev bara ett WRC-spel, för nyligen släppte man licensen. Gissningsvis spelar försäljningssiffrorna in. Man är just i dag aktuella med F1 25, som just släppts.