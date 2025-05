Ndemic Creations är kända för sin virussimulator Plague Inc. Spelet där målet är att förgöra civilisationen med ett eget virus. Nu vill de att vi ska bygga upp allt igen i After Inc: Revival. Här handlar det om att bygga ett samhälle samtidigt som man får slåss mot zombier.

Plague Inc. gick även viralt under pandemin för hur spelet kunde användas till att studera hur virus sprider sig, men även hur folk agerar under pandemier. Nu handlar det alltså om att bygga upp och inte förstöra vilket gör After Inc: Revival lite till en återuppbyggnadsuppföljare.

Spelet finns tillgängligt på mobilaplattformar och släpps den 17:e juni till PC via Steam.

