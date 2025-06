Under morgondagens State of Unreal, där Epic spänner Unreal-musklerna, kommer CD Projekt "visa lite av den innovativa teknologi och inslag som kommer driva The Witcher 4 med mera", och "med mera" gissar vi att man bland annat menar Cyberpunk-uppföljaren. The Witcher 4 kommer, till skillnad från CD Projekts andra storspel, drivas av Unreal Engine 5.

Showen startar 15.30 och det är oklart hur mycket, eller lite, vi får se från The Witcher 4. Spelet avtäcktes under Game Awards i december, och i den fjärde delen hamnar silversvärdet hos Ciri.

Men räkna med lång väntan då The Witcher 4 inte släpps före 2027.