Stig och teamet på Giant Skulle är just den typen av otroligt talangfulla skapare vi vill arbeta med, så jag är glad över att återförenas med honom på det här nya projektet. När vi arbetade på God of War tillsammans fick jag med egna ögon se Stigs konstnärlighet och expertis, och han och Giant Skull-teamet passar perfekt för vårt nya spel. – John Hight, vd för Wizards of the Coast.