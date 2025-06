Under kvällens State of Play (start 23.00) kan Sony bekräfta ett nytt God of War. Men det blir inte nästa stor del i serien, hävdar branschkunniga Tom Henderson (via X). Han hör "mycket skvaller" om 2,5-metroidvania-spelet, eller "vad det nu än må vara". Henderson tillägger att spelet "verkar vara mycket mindre i skala" än vad han initialt hade trott.

Tidigare i år ryktades det om att ett nytt God of War var på gång, men att det var mer av ett "sidostory-projekt". Ett som skulle ta Kratos tillbaka till sina rötter i den grekiska mytologin.

Rykten, rykten. Om några timmar har vi facit på om det blir God of War-nytt i dag.