Tainted Grail: The Fall of Avalon har varit i early access sedan mars 2023, men i slutet av förra månaden var det dags för det att släppas på riktigt. I och med det har det även börjat trilla in recensioner, och det ser hyfsat bra ut.

På Opencritic har vi ett betygssnitt på 78/100, och recensenter menar att det bjuder på en rolig variant av legenden om kung Arthur och en omfattande spelvärld att utforska. Allt är dock inte positivt, för det snackas även om ojämn grafik och en hel del buggar.

Omdömena på Steam inkluderar även de som kom in under early access-perioden, men den överväldigande majoriteten av dem är om det färdiga spelet. Det samlade omdömet är 87 % upptummar och därmed "väldigt positivt". Vill man testa det själv så finns det en demo på samtliga plattformar.