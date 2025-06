Spökjägarspelet Phasmophobia släpptes i early access under 2020, och där förblir det än i dag. Men övergivet är det inte, utan får stadigt nya uppdateringar och nytt innehåll. Det är inte utan anledning de förra året rapporterade 20 miljoner sålda exemplar.

Med sån försäljning kommer givetvis en önskan att utöka varumärket, och det kommer de att göra i form av en film. Den kommer att få två olika produktionsbolag, och det är ett par välrenommerade aktörer: Blumhouse (M3GAN, Five Nights at Freddy's, Paranormal Activity, Insidious) och Atomic Monster (The Nun, Salem's Lot, Annabelle, Mortal Kombat, The Monkey).

I ett pressmeddelande skriver Daniel Knight från spelets utvecklare, Kinetic Games, att de aldrig hade kunnat förutse vilken succé spelet skulle bli. Filmen ser de som ett otroligt nytt kapitel för spelet och de ser fram emot att dela med sig av mer.