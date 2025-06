Rick and Morty-folkets flippade shooter High on Life gick uppenbarligen bra nog för att motivera en uppföljare, för i afton avtäcktes High on Life 2. Därmed fortsätter kampen mot utomrjordlingar som vill skörda människor i jakt på ett rus, och den gör så någon gång i vinter till pc och Xbox Series. Inget om en PS5-version än, men kanske senare - ettan kom till PS5:an.