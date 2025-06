Har du en halvtimme över? Gillar du Dying Light? Bra! Techland har nämligen släppt trettio minuter från Dying Light: The Beast som når oss 23 augusti. Om du blev besviken på tvåan kontra ettan har vi fler goda nyheter. The Beast ska vara en återgång, lovar man.

Seriens regissör, Tymon Smektała, berättar för PC Gamer om vad man miste men har hittat igen:

Dying Light 1 var ett spel för vår kärnpublik. Det var hardcore-survival-skräck, ett open world-actionäventyr med väldigt starka överlevnadsaspekter. Med Dying Light 2 glömde vi bort det. Spelet blev en kommersiell succé, men de spelare som borde stå oss närmast sa att vi på något sätt tappade skärpan, vi tappade hotet, vi tappade skräcken, vi tappade spänningen.

The Beast började som ett dlc till tvåan, så det är eventuellt lätt att gå in med föreställningen att det inte är mer än en fristående expansion. Men! Smektała säger att han klockade in på runt 37 timmar och hävdar: "För oss är det Dying Light 3". Matigt, ett sant trippel-A-spel.

Det som möjligen talar emot trean, menar han, är att det inte kommer med spektakulära nyheter. Men kanske det ändå räcker för att kännas som Dying Light 3? 23 augusti får vi svaret.