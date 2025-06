Det har såklart inte gått dig förbi: Switch 2 är här. För Nintendo-ovanlighetens skull är konsolen bakåtkompatibel med original-Switch. Här finns ett gediget detektivarbete att göra för att kolla hur bra (eller inte!) spelen fungerar på nya konsolen. Dedikerade Switch-spelare har skridit till verket på Reddit. Nästan 400 Switch 1-spel listas, där man berättar hur spelen fungerar på Switch 2; bättre framerate, högre upplösning, etc.

Alla spel fungerar inte bättre eller likadant, nej, det finns dem som gör ett sämre jobb på Switch 2, enligt listan. Amnesia-samlingen påstås krascha och Batman: Arkham Knight sägs frysa under spelandet. Listans ägare noterar också att vad som förbättrats och inte handlar om subjektiva bedömningar, och det ska man ha i åtanke. Listan är gjord för att vara informativ.

Listan kommer att uppdateras löpande, men nedan har vi några exempel på spel som undersökts. Notera att det finns spel (så som Breath of the Wild och Tears of the Kingdoms) som fått dedikerade Switch 2-versioner. De kan du köpa, uppgradera för en slant eller ta del av via Switch Online-prenumeration. Mario Party Jamboree och Kirby and the Forgotten Land är näst på tur.

Men här är 10 (av hittills knappa 400 undersökta) Switch-spel som undersökts till Switch 2: