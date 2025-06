Vägen till releasen för Marathon är ett – maraton. Efter uppdagade asset-stölder (som Bungie erkände), uppgifter om att stämningen hos Bungie "aldrig varit sämre", och rykten om att Sony dragit tillbaka marknadsföringen, bekräftar Bungie att det inte blir något släpp 23 september. I dagsläget har man inget nytt releasedatum men i en nyhetspost lovar teamet att man kommer vara redo i höst att kommunicera ett nytt datum.

Beslutet fattades efter "passionerad feedback" från spelarna, efter avslöjandet och alfa-tester.

Alfatestet gav oss en möjlighet att kalibrera och fokusera spelet på det som kommer att göra det unikt fängslande: överlevnad under press, mystik och lore vid varje hörn, raid-liknande slutspelsutmaningar och Bungies genresättande fps-strider.

Man lovar att den extra tiden kommer användas för att "skapa den intensiva upplevelse med höga insatser som ett spel som Marathon är byggt kring". Bland annat kommer man arbeta på mer "utmanande och engagerande AI-möten", göra striderna mer strategiska, mer berättande i omgivningarna, en mörkare ton så som i originalspelen och fler sociala erfarenheter.

Marathon är bara ett i raden av live service-spel från Sony som stött på patrull. The Last of Online lades ner, Concord släpptes, floppade och drogs snabbt tillbaka, och flera andra projekt har enligt uppgifter skrotats.