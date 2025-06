Xbox + AMD = sant.

Microsoft bekräftar partnerskap med AMD för sina kommande Xbox-"konsoler" (ja, plural). Det säger Xbox-toppen Sarah Bond i en kort video, där hon tillägger att det syftar på Xbox-konsoler "i ditt vardagsrum, och i dina händer". Ny Xbox Series X|S-lösning, möjligen? En internt skapad handhållen Xbox? Alternativt fler Xbox ROG Ally-lika lösningar?

Frågetecken finns!

Det hintas om att nya konsolerna kommer bli kraftfulla (såklart), och att AI hjälper till (såklart). Bakåtkompatibilitet med tidigare Xbox-generationer är också viktigt, och man understryker att du kommer kunna spela på många olika vis. "This is an Xbox"-sloganen är inte på väg någonstans.

I och med Xbox-satsningen på spel till både Switch och Playstation har funderingar funnits: hur blir det med framtida Xbox-konsoler? Jo då, redan i februari 2024 bekräftade Microsoft att nästa Xbox blir "största tekniska språnget" någonsin (Eurogamer). I februari gick rykten om att nästa Xbox-generation börjar 2027. För några veckor sedan avtäcktes bärbara Asus Xbox ROG Ally.