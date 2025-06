Metacritic summerar kritikernas betyg och ger ett samlat snitt. Sedan Clair Obscur: Expedition 33 släpptes i april har det tronat på toppen av 2025 års högsta snitt (med fina 93), framför andra storheter som Split Fiction, Monster Hunter Wilds och Kingdom Come: Deliverance 2.

Men! I ett huj har Sandfalls succé förpassats till tredjeplatsen. Vad hände?

Jo, Switch 2 hände. I samband med Nintendos nya konsol släpptes Switch 2-versioner av både Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Metacritic räknar dem som nya spelreleaser, och i praktiken är det ju nyversioner av spel från 2017 respektive 2023. Tears snittar i nuläget på 95 (96 för Switch-originalet) medan Breath har 93 (97 i originalform).

Nu lär Switch 2-versionerna av två älskade Zelda-spel knappast komma på tal när spelåret 2025 ska summeras, men nog känns det lite udda att se duon där uppe – i år igen.