2 av 5 i betyg är lika med tveksamt, men allt annat än tveksamma är säljsiffrorna för open world-spelet Sonic Frontiers. Konglomeratet Sega Sammy laddade upp ett dokument där flera säljsiffror avslöjades för Sega-spel. Dokumentet är väck, men internet glömmer aldrig (tack, VGC).

Sonic-spelen är framgångsrika. Utöver Frontiers kan vi rapportera om att Sonic Superstars sålt i 2,43 miljoner medan Team Sonic Racing når 3,50 miljoner. Stort! Like a Dragon får, till skillnad från Sonic, allt som oftast höga betyg. Detta till trots mäktar Like a Dragon: Infinite Wealth "bara" med 1,66 miljoner och Like a Dragon: The Man Who Erased Their Name 0,96 miljoner. Fler punkter: