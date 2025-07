Med fina 86 av 100 på Opencritic är udda fågeln The Alters en av spelsommarens hittills stora kritikersuccéer. Nu har dock ett moln parkerat på himlen. Sci-fi-spelet anklagas för att använda sig av AI för texter och översättning – och 11 Bit Studios är inte öppna med detta.

Detta är ett problem då Steam-spel sedan 2024 måste redogöra för att de nyttjar generativ AI om så är fallet. The Alters på Steam gör inte detta i skrivande stund. Bevismaterial som spelare lägger fram är i vissa fall rätt iögonfallande. En av spelets texter (via Bluesky) börjar så här (portugisiska):

Självklart! Texten översatt till brasiliansk portugisiska är: "Varje samtal som två personer kan ha, eller hur? Så vi..."

Något som pekar på att texten skickats in till en AI, och att man därefter har klistrat in helheten – även AI:ns öppningsfras. Ett annat exempel är texten: "Sure, here's a revised version touching purley on scientific and astronomical data." Att 11 Bit Studios inte är öppna kritiseras på Steam:

Spelet använder AI-genererat innehåll utan korrekt angivelse på Steam-sidan! Det här är helt oacceptabelt. 11 Bit Studios har ertappats med att använda AI i The Alters utan någon som helst anmärkning. Steam kräver att utvecklare uppger AI-användning av en anledning. Vi har rätt att veta vad vi köper. Om ni tänker använda AI för att skapa innehåll, var ärliga om det istället för att försöka dölja det.

En del håller med och tycker det är genant att text som bevisligen inte ska vara där har hittat in i fulla spelet. Andra menar att det hela är överdrivet. Samtidigt menar vissa att andra språk än engelska drabbas hårdare med dålig grammatik och märkliga ordval. Handong Ryu, som var ansvarig för koreanska översättningen, hävdar (via Linkedin) att det finns tecken: