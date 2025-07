Perfect Dark-rebooten läggs ner och studion The Initiative stängs. Det skriver Windows Central som ska ha tagit del av ett internt mail från Xbox-toppnamnet Matt Booty. Bloomberg stärker dess äkthet. I meddelandet kan vi även läsa att Everwild, som det redan omgärdats av nedläggningsrapporter, också är skrotat. Detta har ännu inte bekräftats officiellt av Microsoft eller Xbox, men det faktum att Steam-sidan för Perfect Dark är nedtagen är talande. Del av mailet:

Vi har beslutat att avbryta utvecklingen av Perfect Dark och Everwild samt avveckla flera oannonserade projekt i vår portfölj. Som en del av detta stänger vi en av våra studior, The Initiative.

Perfect Dark visades till sist upp förra sommaren – första och enda gången?

Elder Scrolls Online-studion Zenimax Online mister sin chef, Matt Firor (via VGC). Han lämnar efter drygt 18 år. Detta samtidigt som det rapporteras om att studion skrotar ett ej tillkännagivet mmo. Jason Schreier skriver på Bluesky att Forza Motorsport-utvecklaren tappar nära hälften av sina anställda. Även Raven Software ska vara drabbat. Blizzard bekräftar uppsägningar (via PC Gamer) och har fattat det "extremt svåra beslutet" att sluta upp med nytt innehåll till Warcraft Rumble. Flera källor till VGC hävdar att Rares Gregg Mayles, Banjo-Kazooie-regissör, lämnar efter 35 år.

Phil Spencer lämnar inte "anytime soon"

Uppgifter om att Xbox-toppen Phil Spencer slutar i samband med de nya Xbox-konsolerna, för att låta Sarah Bond ta över, har florerat. Xbox head of communications, Kari Perez, kommenterar uppgifterna till The Verge: Spencer lämnar inte "anytime soon". Notera: det är ingen full dementi. Även Windows Central erfar att inga planer finns på när eller hur Phil Spencer ska kliva ner.

Det var under onsdagen vi nåddes av beskedet att 9 100 får gå från Microsoft, och gaming-delen av företaget (med andra ord: Xbox) ska vara hårt drabbat.