Nyligen gick andra säsongen av HBO:s The Last of Us i mål, en serie som följer Naughty Dogs två The Last of Us-spel. En tredje säsong är bekräftad, och en fjärde kan komma. HBO-framtiden blir dock utan spelens starke man, Neil Druckmann. Han skriver på X att det är "rätt tid" att lämna.

Druckmann har skrivit, regisserat och agerat exekutiv producent för tv-serien. Han tillägger att det varit en höjdpunkt i karriären att arbeta med att skapa tv-serien, men nu kommer han alltså gå vidare. Däribland med att skriva och regissera Intergalactic: The Heretic Prophet, hälsar han.