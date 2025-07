The Last of Us Part II är fem år gammalt, men lyckas vara aktuellt på det ena eller andra sättet; PS5-remaster, pc-release, HBO-serie... Nu släpps en uppdatering till spelet som låter oss ta oss genom kampanjen kronologiskt, snarare än det ickelinjära viset Naughty Dog valde ursprungligen.

Om du inte har spelat The Last of Us-tvåan är en spoilervarning på sin plats.

Naughty Dog skriver i Playstation-bloggen att även om deras originalvision är högst avsiktlig, så har det funnits en nyfikenhet i att se hur spelet skulle kännas om allt kring Ellie och Abby skedde kronologiskt. Nu behöver varken de eller du fundera. Läget är släppt på PS5 och pc – och är gratis.

Genom det nya kronologiska läget tror vi att spelarna kommer få en ännu djupare inblick i berättelsen. Spelarna kommer till exempel kunna se hur det flyter så naturligt att Ellie får en gitarr i present och hur det leder vidare till att hon lär sig spela, medan resan genom Seattle kommer att visa de fascinerande parallellerna mellan Ellies och Abbys korsande öden. Du kommer att få se hur nära de är att springa på varandra, hur den enas handlingar påverkar den andras och mycket mer.

Bröderna Miller klär sig som bröderna Drake.

Man frestar även med nya troféer. Naughty Dog säger att det kronologiska läget var komplicerat att sätta ihop (som gjordes i samarbete med Nixxes), och rekommenderar alltjämt nya spelare att börja med det klassiska – som ju är ursprungsvisionen.

Man låter också Joel klä sig som Uncharteds Nate Drake och Tommy som brodern Sam Drake i läget No Return. Detta för att fira Naughty Dogs 40-åriga jubileum.