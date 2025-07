Höstens stora exklusiva PS5-release är tveklöst Ghost of Yōtei, som är den fristående Ghost of Tsushima-uppföljaren från Sucker Punch. Spelet släpps 2 oktober men i kväll ( klockan 23.00 ) får vi en rejäl genomkörare, då Sony håller i en State of Play-sändning, som ger oss en djupdykning på "nästan" 20 minuter med gameplay från spelet. Den vill du inte missa.

Yōtei äger rum i början av 1600-talet, drygt 300 år efter Tsushima. Förutom katanas (dubbla till och med!) tillåter tidsåldern också gevär. En flexibel kampanj är löftet, och Atsu kan hämnas på de så kallade "Yōtei Six" i den ordning hon önskar. Sony lovar att denna hämndturné förklaras närmare under sändningen, liksom olika typer vapen, spellägen och så vidare.

23.00 i kväll är det alltså dags. Det kan bli en sommarkväll att minnas.