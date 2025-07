För första gången sedan releasen för nästan fem år sedan släpps Cyberpunk 2077 på en prenumerationstjänst. Redan nu är det tillgängligt på PS Plus (Extra + Premium), och via PS-bloggen frestar Sony också med en 30-procentig rabatt på hyllade expansionen Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 på PS Plus sker i samband med att tjänsten firar 15 år. Jubileumsfilm nedan.

Fler spel kommer såklart i juli via PS Plus Extra. Dessa är tillgängliga från 15 juli: Banishers: Ghosts of New Eden, Bluey: The Videogame, Planet Zoo, Risk of Rain 2, Tropico 6 och New World: Aeternum. 22 juli får Extra-medlemmar också Abiotic Factor.

Premium-folket får två klassiker i juli. Twisted Metal 3 och 4 släpps 15 juli.

Sony håller fast vid sin PS Plus-linje: deras egna spel släpps inte dag ett. Man har också sagt att de dyrare nivåerna är populära och kommer att fortsätta justera priserna ytterligare framöver.