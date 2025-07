Det är har ju blivit lite av en trend att diverse fiktiva och icke fiktiva karaktärer gör gästspel i spel som Fortnite och Call of Duty. Rainbow Six: Siege har också haft några udda besökt men det har ändå hållit sig inom ramarna av sin egen värld. Det kommande gästspelet Rainbow Six: Siege X sticker dock ut då besöket kommer från Gearbox galna Borderlands-serie.

Det är inte helt klart vad samarbetet mellan dessa två spel innebär men vi uppmanas att vänta till 15 juli för avslöjandet. På X är det dock en bild på Psychos så det är inte helt otroligt att det kan vara han som dyker upp som en ny karaktär i spelet.

Vad tycker ni om dessa crossovers? Är det något ni här på FZ gillar?