Svenska spel reas ut på Steam.

Vi har knappt hunnit hämta oss från Steams stora sommarrea (på riktigt, den tog ju slut i torsdags!) innan det är dags för nästa. Den här är mer nischad. Spel skapade i Sverige är temat på rean som hålls i samarbete med Dataspelsbranschen fram till 27 juli.

Alla spel som lyfts fram har inte ens hunnit släppas. Hela, Den of Woves och The Tragedy at Deer Creek (det sista tyckte jag såg riktigt vackert ut) tillhör kategorin framtidslöften

Femtiotalet spel rabatteras mer eller mindre. Med andra ord är det en betydligt mindre hög att gå igenom jämfört med Steams stora reor.

Några tips? Det kommer här: