The Legend of Zelda-filmen har rollsatt två av de tyngsta karaktärerna: Link och Zelda. Shigeru Miyamoto skriver på X att Link spelas av Benjamin Evan Ainsworth, medan prinsessan Zelda kommer tolkas av Bo Bragason. Miyamoto "ser mycket fram emot att se båda på bioduken".

Det är två relativt okända skådespelare som kliver in. 16-åriga britten Evan Ainsworth hörde vi som Pinocchio i Disneys remake, och han hade även en roll i Netflix The Haunting of Bly Manor. 20-åriga Bragson, också brittisk, har setts i Renegade Nell på Disney+ och gjorde motion capture för en ung Luna i den animerade filmen Kingsglaive: Final Fantasy XV.

Det är förmodligen många av oss som väntar ivrigt på att få se vem som får rollen som Ganon/Ganondorf. Trekkraften är ju inte komplett förrän vi har castat alla tre roller.

Zelda får världspremiär 7 maj 2027.