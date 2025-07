Det råder lite oklarheter kring om det blir tre eller fyra säsonger av HBO:s The Last of Us. En tredje är bekräftad. Craig Mazin, showrunner, har sagt: "Inte en chans att avsluta den här berättelsen i tredje säsongen". Casey Bloys säger i en intervju med Variety att läget är fortsatt oklart.

Craig håller fortfarande på att avgöra om det blir två säsonger till eller en längre säsong. Det är inte bestämt än, och jag följer Craigs rekommendation.

Det är alltså upp till Mazin att avgöra om det blir tre eller fyra säsonger. Om det avslutas med den tredje blir den i så fall längre. Hur mycket längre? Det är något som är oklart i dagsläget. Första säsongen var nio avsnitt lång, medan den andra som gick i mål i år "bara" hade sju.

HBO-bossen säger att tredje säsongen "definitivt är planerad till 2027".

Vägen framåt – utan Neil Druckmann

Bloys passar på att hylla Neil Druckmann som nyligen klev av serien för att satsa fullt ut på spel hos Naughty Dog igen. Han menar att Druckmann gett HBO en bra riktning för seriens framtid.

Många inser inte att Neil har ett heltidsjobb med att skapa spel och att leda Naughty Dog. Det är verkligen ett stort jobb. Så jag förstår varför han behöver fokusera på det. Men jag tror att han har gett oss en bra mall för serien. Och uppenbarligen är Craig ett proffs, så jag tror att vi kommer att vara i utmärkt form. Jag oroar mig inte alls.

Druckmann har å sin sida sagt att det kanske inte blir ett tredje The Last of Us.