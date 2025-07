Ori-utvecklarna släppte under 2024 actionrollspelet No Rest for the Wicked i early access. Det har fått både ris och ros, och ställde även till med lite kontrovers när vd:n Thomas Mahler i maj hävdade att om folk som köpt och gillat spelet inte lämnade positiva omdömen, skulle utvecklaren kanske inte finnas kvar om några månader – det fick vissa att hävda att studion hade ekonomiska problem, vilket Mahler tillbakavisade.

Spelet befinner sig fortfarande i early access på Steam, men när det är klart ska det även komma till Plaustation 5 och Switch 2. Men Xbox då? Det kanske inte blir någon Xbox-version, enligt Mahler. I ett inlägg skriver han att "dagens marknadsförhållanden" kanske innebär att det för stunden bara blir pc, PS5 och potentiellt Switch 2. Inget är dock uteslutet, och han skriver även att de ska prata med Microsoft om saken för att: "se vad som känns logiskt för Xbox".

En del tyckte att de hela lät som att de försökte pressa Xbox att skjuta till pengar för att spelet skulle portas till Series X/S, men Mahler har vänligen bett folk att skippa konspirationsteorierna. Istället handlar det helt enkelt om att det krävs mer arbete att porta till Series X/S än till PS5, och att de därför satsar på PS5 först.