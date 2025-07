På Gamescom-mässan i slutet av augusti närvarar Xbox med både spel och hårdvara. Besökare får testa en ny demo av Hollow Knight: Silksong, som ju äntligen ska släppas i år. Enligt Geoff Keighley är den spelbar på pc och ROG Xbox Ally/Ally X, de handhållna Xbox-spelmaskinerna från Asus som släpps i höst.

Gammal Silksong-video. Får vi en ny i augusti?

På mässan finns också Grounded 2 och Ninja Gaiden 4 i spelbart skick, liksom Borderlands 4, Cronos: The New Dawn, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, PowerWash Simulator 2 och There Are No Ghosts at the Grand. Med flera – hela listan här.

Gamescom äger rum den 20-24 augusti i Köln i Tyskland. Den inleds med det livesända eventet Gamesom Opening Night Live kvällen den 19:e.

Hollow Knight: Silksong tillkännagavs tidigt 2019, och upprepade gånger har det spekulerats i nedläggning. Men i våras fastslogs att det ska släppas 2025. Fortfarande oklart när, men det kommer till ungefär alla aktuella spelmaskiner.