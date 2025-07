Strategin att släppa Xbox-relaterade spel till Playstation 5 ser ut som ett smart drag. Under andra kvartalet i år var sex av de tio mest inkomstbringande spelen på PS5 utgivna av Microsoft, enligt Mat Piscatella på analysföretaget Circana.

Microsoft kniper de två översta platserna med Forza Horizon 5 och Oblivion Remastered. Sen har vi baseball-liret MLB: The Show 25 på plats tre, vilket är Sonys enda bidrag till listan. Det följs av ytterligare fyra Microsoft-titlar (se listan nedan) innan Ubisoft och Take-Two/Rockstar tar sig in.

Plats Spel Utgivare 1 Forza Horizon 5 Microsoft 2 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Microsoft 3 MLB: The Show 25 Sony 4 Call of Duity: Black Ops 6 Microsoft 5 Doom: The Dark Ages Microsoft 6 Indiana Jones and the Great Circle Microsoft 7 Minecraft Microsoft 8 Assassin's Creed Shadows Ubisoft 9 GTA V Take-Two 10 WWE 2K25 Take-Two

Circanas lista avser mest inkomstbringande spel till PS5 under andra kvartalet 2025.

Microsoft kammar alltså hem sex av de sju översta placeringarna, och två av titlarna är nysläppta (Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle). Fler som längtar efter att Sonys kursändring bort från live-service ska börja ge resultat?