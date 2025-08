I går var det THQ Nordics tur att hålla hov med en egen "showcase", där det visades upp trailers för en rad kommande spel. Det rörde sig inte om någon jätteshow, men det blev likväl en del guldkorn. Eller vad sägs om utannonseringen av Darksiders 4? Samtliga övriga trailers hittar ni nedan.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Actionäventyr som utannonseras med en sjungande David Hasselhoff. Släpps 18 november på pc, Series X/S, PS5 och Switch 2.

Wreckreation

Burnout-doftande racing med banbygge. På väg till pc, PS4/5, Xbox One och Series X/S.

Tides of Tomorrow

Galet färgglatt actionspel där man följer i andra spelares fotspår och valen man fattar påverkar berättelsen. Går även att lira offline. Släpps 24 februari på pc, PS5 och Series X/S.

Wreckfest 2

Ännu mer förstörelsefylld racing, denna gång i form av en uppföljare till omtyckta Wreckfest från finska Bugbear. Tillgängligt i early access på pc nu och kommer senare till PS5 och Series X/S.

Sacred 2 Remaster

Det kanske inte är en dunderklassiker, men rollspelet Sacred 2 ska hur som helst få en remaster, inklusive bättre grafik och bättre strider. PS5, Series X/S och pc är det som gäller, oklart när.

The Eternal Life of Goldman

Bedårande vackert sidoskrollande plattformsspel, dessvärre fortfarande utan släppdatum. Kommer till pc, Switch, PS5 och Series X/S.

Titan Quest 2

Early access på pc har nu dragit igång för det mytologiska actionrollspelet.

The Guild - Europa 1410

Ett nytt kapitel i denna långkörare till spelserie. Välj ett yrke, smid ränker, klättra i hierarkin, samarbeta med upp till elva andra spelare eller konkurrera med dem. Utannonserat till pc utan släppdatum.

Gothic 1 Remake

En trailer som fokuserar på karaktären Xardas – något av en grundpelare i Gothic-världen. Släpps tidigt 2026 på pc, PS5 och Series X/S, med en demo ute nu.

Gothic Classic

Gothic-trilogin kommer till PS4/PS5, Xbox One och Series X/S under 2026, med uppdaterade kontroller.

Reanimal

Svenska Tarsier gav oss Little Nightmares och jobbar nu på Reanimal, som satsar på ett liknande skräckkoncept. På väg till pc, PS5, Series X/S och Switch 2. Den andra videon ger oss en titt på samlarutgåvan.

Fatekepper

Ett actionrollspel ur förstapersonsvy som ser ut att hämta en del inspiration från Dark Messiah of Might and Magic. De utlovar ett djupt system för karaktärsutveckling, magi att bemästra och unik utrustning i form av vapen och rustningar. Early access-släpps på pc i vinter.