Det verkar som att fuskare redan börjat förpesta livet för folk som spelar Battlefield 6-betan, mindre än ett dygn efter att den började. Filmklipp på sociala medier visar spelare som kör med olika former av fusk, skriver Insider Gaming. Det rör sig till exempel om att alla spelare får en tydlig markering runt sig.

Innan betan har EA och Dice betonat vikten av att göra det svårt att fuska i BF6, och betan kräver att Secure Boot är aktiverat i Windows. Man har också uppdaterat antifuskverktyget Javelin. Okänt dock om det är fullt ut aktiverat i betan. Och blir det betatestning av antifuskåtgärderna också i denna spelbeta.

Här är hursomhelst klipp på påstått fusk i betan.