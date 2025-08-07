Inget är ännu bekräftat men det verkar som Far Cry kommer bli tv-serie på FX. Men Ubisofts ”råkade” lägga ut det på hemsida för att sedan ta bort nyheten senare. Antagligen är det något som de tänker annonsera inom kort och någon klåfingrig sommarvikare på Ubisoft råkade posta för tidigt.

De som hann se nyheten kunde se att det är Rob Mac (It’s Always Sunny in Philadelphia) och Hawely (Fargo, Alien: Earth) kommer producera serien tillsammans. Serien ser även ut att bli en antologi där varje avsnitt är fristående.

Som vanligt när det gäller rykten får vi ta allt med en lite nypa salt. Vi på FZ kommer förstås med mer info så fort vi vet mera om detta.