Enligt EA är Battlefield 6-betan som körs i helgen den största Battlefield-betan någonsin. När detta skrivs har spelet har spelet på Steam haft över 521 000 spelare samtidigt. Detta gär också spelet till ett av det mest spelade spelet i helgen. De spelen som ligger över är CS, Dota 2 och PUBG.

EA har kommuncerat via twitter att de även har fått jobba hårt med kötiderna på grund av anstormningen, men tackar också alla spelare för deras tålamod.

Hur har det funkar för er här på FZ? Har ni kunnat spela betan? Hur har allt känts?

Joel här på FZ har en liten förhandstitt där han lirat några timmar och tycker spelet verkar lovande. Han tycker spelet både är episkt och storskaligt precis som Battlefield ska vara. Battlefield 6 är tänkt och släppas i oktober till samtliga plattformar utom Switch 1 och 2.