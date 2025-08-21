Ubisoft firar att Heroes and Might and Magic fyller 30 år. Firande sker via ett digitalt event den 9:e oktober på Twitch och Youtube. Eventet kommer innehålla intervjuer och tillbakablickar på spelseriens historia, men även vad som är de framtida planerna. Unfrozen Studios kommer förstås finnas på plats för att prata om Heroes of Might and Magic: Olden Era. Som en liten bonus så finns även Archon Studio med på ett hörn och prata om deras brädspelsadaption.

Fansen får också en chans att vara delaktiga då man redan nu kan skicka material man skapat runt serien som kan kommas visa under eventet. Materialet kan bestå av bilder, filmer, cosplay och egentligen allt kreativt som rör HOMM. Materialet kan skicka till denna mail.

Vilka minnen har ni här på FZ från Heroes of Might and Magic?

