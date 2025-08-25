2026 ska Squadron 42 till slut släppas, enligt Cloud Imperium Games. Detta singleplayer-spel ska föregå mastodontprojektet Star Citizen, och trots att det släpps samma år som ett litet spel kallat GTA VI är självförtroendet gott hos studiochefen Chris Roberts.

Han hoppas att Squadron 42-releasen blir nästan lika stor som GTA VI-diton, säger han till franskspråkiga La Presse (Google-översättning). Han tillägger att spelet sannolikt har fetast budget efter Rockstars best.

– Vi hoppas att det blir ett nästan lika stort event. Bortsett från GTA 6 är det här förmodligen det AAA-spel som har störst budget.

CGI har dragit in nära 860 miljoner dollar (cirka 8,2 miljarder kronor) i croudfunding till de båda spelen. Det är 60 miljoner dollar sedan april i år. Vilket är smått otroligt för en kampanj som pågått i långt över ett decennium. Det säger också något om vad GTA VI kan tänkas kosta.

GTA VI ska släppas den 26 maj. Redan förra året sa CGI att Squadron 42 ska vara färdigt 2026, och att det verkar gälla än bådar gott. Något datum har vi ännu inte, men räkna inte med senvåren. Star Citizen finns det inga officiella besked om, men La Presse skriver att det siktas på 2027 eller 2028, fast utan att skriva varifrån den uppgiften kommer.

Star Citizen kan provflygas gratis nu och i ungefär en vecka (info här). Det har varit i spelbar alpha (som uppdateras löpande) sedan cirka 2017. Squadron 42 har vi inte fått spela än, en rejäl omgång gameplay av utvecklarna har du i videon ovan.