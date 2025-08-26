Snart är det två år sedan releasen av Starfield, och kanske kan ett av spelets mest kritiserade inslag vara på väg att få sig en rejäl översyn. På Reddit menar man att djupdyk i "tusentals rader kod" tyder på att riktiga rymdresor kan komma i en framtida Starfield-uppdatering. "Cruise mode" nämns flera gånger. Bland annat kan man "avaktivera spelarnas möjlighet att kryssa i rymden".

Eurogamer rapporterar att Bethesda varit snabba med en ny patch som eliminerar "cruise"-spår, men delvis tagit bladet från munnen i en uppdatering. Tim Lamb, lead creative producer, säger att man fokuserar på "rymd-gameplay för att göra resorna mer belönande". Ett nytt story-dlc är också på gång, men fler detaljer än så håller Bethesda-gänget för sig själva – tills vidare.

6 september fyller Starfield två år. Kanske läge för nya avslöjanden då?

Förra hösten fick Starfield sitt första story-dlc: Shattered Space. Buggigt, nyhetsfattig men ändå ett steg i rätt riktning, stod att läsa i vår recension.