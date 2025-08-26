EAs kommande skejtarspel Skate har fått ett releasedatum. Nåja, nästan releasedatum i all afall, det är nämligen spelets Early Access som fått ett releasedatum. EA har nu gått ut med att spelet rullar ut som Early Accesss till oss den 16:e september.

Skate släppas till Playstation 4/5, Xbox One/Series och PC. Det kommer dessutom vara möjligt att både flytta sparningen mellan plattformarna och spela cross play. Glömde jag säga att spelet också kommer vara helt gratis och spela?

Skate kommer efter relasen fortsätta att uppdateras med säsongsbaserat material så som nya utmaningar, kosmetiska saker, music och nya event.

Alla digitala sketjare kan skriva ned 16:e september i almanackan.